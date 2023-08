Das sind typische Anzeichen für eine Blutvergiftung

Ende August 2022 ist auch die südafrikanische Schauspielerin Charlbi Dean Kriek (1990-2022) plötzlich im Alter von nur 32 Jahren an einer bakteriellen Sepsis gestorben, wie die Obduktion in New York ergab. Zuletzt hielt sich auch Madonna (64) im Juni dieses Jahres mit einer schweren Infektion in einem Krankenhaus auf und erholt sich derzeit von dieser.