Das sagen die Makel eurer Fingerspitzen aus:

Brüchige Nägel

Sind eure Nägel nicht wirklich stabil und reissen am laufenden Band ein, auch wenn ihr sie ganz kurz schneidet? Das kann viele Ursachen haben. Ein Grund dafür ist der Mangel an wichtigen Vitaminen. Besonders die Vitamine A, B, C, Biotin sowie das Mineral Kalzium sind für die Stärke der Nägel verantwortlich. Schuld an dem ständigen Einreissen kann aber auch eine Schilddrüsenunterfunktion sein. Die bringt meist noch weitere Symptome wie Müdigkeit, Blässe, stumpfes Haar und allgemeine Erschöpfung mit sich.