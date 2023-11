Frischekick

Das Wunderöl bei Erkältungssymptomen

Als Kaugummi erfrischt sie unseren Atem, in Zahnpasta macht sie so richtig sauber, in Drinks sorgt sie für Frischekicks. Wer jetzt denkt, der Wirkungskreis der Minze beschränke sich nur auf Mund und Zähne, dem sei gesagt: Die natürlichen Superkräfte der grünen Blätter sind eine Universalwaffe im Kampf gegen vieles Böse, was die kalte Jahreszeit so mit sich bringt.