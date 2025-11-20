Ist Pfefferminzöl ein Wundermittel bei Erkältung?

Pfefferminzöl ist schon seit Jahrhunderten ein beliebtes Hausmittel. Wir können uns noch gut erinnern, wie wir als Kind wegen des starken Geruchs die Nase gerümpft und gerne einen grossen Bogen um die Pflanze gemacht hätten. Heute ist das anders. Also liebe Bazillenschleudern, legt das Taschentuch beiseite und spitzt die Ohren, Rettung naht.
Pfefferminzöl… jagt eure Kopfweh-Attacken
Ihr wollt nicht immer auf Tabletten setzen? Dann ist Minze ein effektiver Weg, um Kopfweh auf natürlichem Wege loszuwerden. Mischt dazu das Pfefferminzöl mit einem Trägeröl und massiert es anschliessend direkt in die Schläfen ein. Ein Trägeröl wie Mandel-, Oliven- oder Rapsöl ist wichtig, da Pfefferminzöl zu hoch konzentriert Haut und Augen reizen kann. Falls ihr kein Trägeröl zur Hand habt, könnt ihr euch auch einfach die Blätter der Pflanze an die Schläfen legen: Diese regen die Kälterezeptoren der Haut an und haben einen kühlenden Effekt, der zur Entspannung der Kopfschmerzen beiträgt.
Pfefferminzöl… befreit euch von Grippe und Erkältung
Das Öl löst den Schleim in der Nase und befreit unsere Atemwege. Einfach unter die Nase halten und den erfrischenden Duft inhalieren – so werden eure Bronchien befreit. Wir bestellen dann gleich mal eine grosse Flasche des Wunderöls für die ganze Redaktion – bye bye Husten und Schnupfen.
Pfefferminzöl… stärkt das Abwehrsystem
Nachdem die Erkältung nun weg ist und wir gesund und munter sind, wollen wir das auch bleiben. Keine Sorge: Das Öl der Pfefferminzpflanze bringt körpereigene Abwehrprozesse in Gang. Es ist entzündungshemmend und antibakteriell. Unsere Abwehrkräfte werden somit stabilisiert und wir sind gegen jegliche Kälte gewappnet.
Pfefferminzöl… ist ein Energie-Booster gegen die Wintermüdigkeit
Die träge Winterzeit klopft bereits an unsere Tür und macht es uns nicht einfach: Wenn wir morgens das Haus verlassen, herrscht draussen Dunkelheit. Wenn wir abends heimkommen: wieder Dunkelheit. Damit wir, wenn es bald soweit ist, nicht komplett lustlos und unmotiviert durch die Dämmerung kriechen, besorgen wir uns schon mal provisorisch Pfefferminzöl. Das Öl steigert unsere Konzentrationsfähigkeit, stärkt das Denkvermögen und fördert die Durchblutung. Der Ausdruck «Frische im Kopf» könnte hier nicht zutreffender sein!
Pfefferminzöl… ist ganz einfach selbst zu machen
Na, seid ihr schon auf den (Minz-) Geschmack gekommen? Dann probiert es doch einfach mal selbst! Alles, was ihr benötigt, sind Pfefferminzblätter und Olivenöl. Schneidet frische Blätter der Pflanze ab und übergiesst sie mit Olivenöl. Achtet darauf, dass die Blätter komplett mit Öl überdeckt sind und lasst das Ganze (am besten in der Sonne) für etwa vier Wochen ziehen – fertig ist das Wundermittel für kalte Wintertage.