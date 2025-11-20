Ist Pfefferminzöl ein Wundermittel bei Erkältung?

Pfefferminzöl… jagt eure Kopfweh-Attacken

Ihr wollt nicht immer auf Tabletten setzen? Dann ist Minze ein effektiver Weg, um Kopfweh auf natürlichem Wege loszuwerden. Mischt dazu das Pfefferminzöl mit einem Trägeröl und massiert es anschliessend direkt in die Schläfen ein. Ein Trägeröl wie Mandel-, Oliven- oder Rapsöl ist wichtig, da Pfefferminzöl zu hoch konzentriert Haut und Augen reizen kann. Falls ihr kein Trägeröl zur Hand habt, könnt ihr euch auch einfach die Blätter der Pflanze an die Schläfen legen: Diese regen die Kälterezeptoren der Haut an und haben einen kühlenden Effekt, der zur Entspannung der Kopfschmerzen beiträgt.