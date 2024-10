Macht uns der Klimawandel krank?

Was hat der Klimawandel damit zu tun?

Lebensräume verändern sich – durch Hitze, Kälte, Trockenheit, Überflutung. Oft müssen Tiere in andere Lebensräume ausweichen. So kommen Spezies erstmals miteinander in Kontakt. Die eingewanderten Tiere haben sich mit den dort vorkommenden Erregern noch nicht auseinandergesetzt, haben keinen immunologischen Schutz und werden krank.