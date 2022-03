Die Krankheit, die an den Oscars für Streit sorgte

Jada Pinkett-Smith leidet unter krankhaftem Haarausfall

Zunächst lachte Will Smith noch darüber, während seine Frau mit verzogenem Gesicht kurz zu Boden schaute. Dann stand er von seinem Platz auf und ging auf die Bühne. Nach der Ohrfeige rief Smith von seinem Sitz aus in Rocks Richtung: «Lass den Namen meiner Frau aus Deinem verdammten Mund!» – dabei benutzte er zweimal das Wort «fucking», das in der US-Übertragung mit einem Piepton übertönt wurde. Er erhielt Standing Ovations der Gala-Gäste. Jada Pinkett Smith hatte in der Vergangenheit mehrmals über ihren krankhaften Haarausfall gesprochen, eine sogenannte Alopezie (Alopecia). 2018 das erste mal in ihrer Facebook Chat-Show «Red Battle», 2021 das erste mal auf Instagram.