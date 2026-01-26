Diese 3 Dinge lindern den Reizhusten ein für alle Mal

Nach einer Erkältung bleibt oft noch ein lästiger Reizhusten zurück. Und der meldet sich meist in den dümmsten Situationen, zum Beispiel im überfüllten Zug oder abends beim Einschlafen. Danke, muss das jetzt echt sein?! Ja, leider. Es ist ein natürlicher Schutzreflex, der die Lungen und den Hals von Fremdkörpern und Krankheitserregern befreit. Ein bisschen Geduld müsst ihr haben und die EINE Lösung gibt es wohl nicht. Verschiedene Hausmittel und Tipps helfen aber, den Husten zu lindern: