Diese 5 Dinge können unseren Körpergeruch beeinflussen

Wir sind jung

Nein nein, keine Angst. Sehr wahrscheinlich seid ihr von diesem Punkt nicht (mehr) betroffen, auch wenn wir natürlich alle noch wahnsinnig frisch und knackig sind. Das Alter, von dem wir hier reden, liegt noch eine ganze Ecke weiter unten. So circa bei elf. Dann, wenn unsere Hormone langsam, aber sicher durchzudrehen beginnen und Deodorant zum ersten Mal in unser Leben tritt (meist leider nicht zeitgleich, weil wir erst mal realisieren müssen, was da gerade passiert). Gemeinerweise kommt dazu, dass Teenagerschweiss aufgrund besagter Hormone besonders beissend riecht, wenn die Bakterien beginnen, ihn zu verarbeiten. Aber, liebe Leser*innen, für den Fall, dass ihr tatsächlich gerade mitten in der Pubertät steckt, lasst uns euch beruhigen: Diese Phase geht vorüber. Nur das Deo wird in eurem Leben bleiben.