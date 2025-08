Was hilft bei Sonnenbrand, wenn der Sonnenschutz vor Eile vergessen wurde?

Am Morgen göttinnengleich aus dem Bett gleiten, ein grosses Glas Wasser mit Zitrone herunterspülen und wie selbstverständlich den LSF 50 auf den (ebenfalls göttinnengleichen) Körper streichen, bevor wir uns ein ausgiebiges Sonnenbad am Wochenende gönnen – so sieht die Wunschvorstellung unseres gesundheitsbewussten Selbst aus. In der Realität ist das letzte morgendliche Zitronenwasser viel länger her als der letzte Rosé am frühen Nachmittag und das luxuriöse Sonnenbad findet mit Freunden auf einer wasserdichten Picknickdecke im Park statt.