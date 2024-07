Plötzlich ist sie da, die Sonne. Was wir jetzt als erstes endlich tun? Klar, uns die Kleider vom Leib reissen und Stammgast in der Lieblingsbadi werden. Hört sich prima an, in der Realität macht uns aber meist schon nach kürzester Zeit der Sonnenbrand einen Strich durch das Stimmungshoch – und das trotz Sonnencreme. Damit wir den sommerlichen Badespass in Zukunft länger geniessen können, dürfen wir diese Körperregionen beim Eincremen auf gar keinen Fall vergessen. Das wird uns nicht nur unsere Gesundheit danken, sondern auch unser Spiegelbild.