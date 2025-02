Alzheimer heilen könne auch Lecanemab nicht, sagt Demenz-Spezialist Dan Georgescu. «Aber der Verlauf lässt sich bei einem Teil der Betroffenen erheblich verlangsamen, wenn der Wirkstoff früh genug eingesetzt wird.» Eine baldige Zulassung von Leqembi in der Schweiz sei wahrscheinlich. Produziert wird das Medikament für die ganze Welt im solothurnischen Luterbach in einer Anlage des US-Konzerns Biogen.

Mitte Jahr könnte der in Japan und den USA bereits erhältliche Wirkstoff auch bei uns zugelassen werden. Ein Meilenstein in der Behandlung von Alzheimer. Der Aargauer Demenz-Spezialist Dan Georgescu ordnet ein. Ein neuer Wirkstoff weckt Hoffnungen bei Menschen mit Alzheimer und ihren Familien: Lecanemab. Er wird unter dem Namen Leqembi als Medikament verkauft und baut Amyloid-Ablagerungen im Gehirn ab. Diese gelten als zentraler Faktor bei der Entstehung der Krankheit und sind eines der frühesten sichtbaren Anzeichen.

Verabreicht wird Lecanemab alle zwei Wochen per Infusion, was gut eine Stunde dauert. In den USA stehe man kurz davor, eine Verabreichung mithilfe eines Pens möglich zu machen, wie ihn Diabetiker verwenden, sagt Georgescu. Kosten würde das Medikament in der Schweiz laut dem Experten jährlich rund 25 000 Franken. Die Schätzung basiert auf dem Preis in den USA, wo es zugelassen ist und er bei 26 500 Dollar liegt. Zusätzlich fallen Kosten für Untersuchungen an – allein schon, um festzustellen, ob sich eine Person überhaupt für die Behandlung qualifiziert.

Nach Therapiebeginn seien drei bis vier Magnetresonanztomografien (MRI) erforderlich, um mögliche Nebenwirkungen wie Hirnschwellungen oder Mikroblutungen frühzeitig zu erkennen. «Insgesamt belaufen sich die Kosten damit auf etwa 35 000 Franken.» Nach eineinhalb Jahren müssen die Infusionen dann nur noch alle vier Wochen verabreicht werden, und es seien weniger Begleituntersuchungen nötig. «Dadurch kann sich der Preis ungefähr halbieren.»