Doch gesund – verringert Kaffee das Sterberisiko?

Die morgendliche Tasse Kaffee könnte mit einem geringeren Sterberisiko verbunden sein, so das Ergebnis einer Studie, die in The Annals of Internal Medicine veröffentlicht wurde. Diejenigen, die 1,5 bis 3,5 Tassen Kaffee pro Tag tranken, hatten ein bis zu 30 Prozent geringeres Sterberisiko während des Studienzeitraums als diejenigen, die keinen Kaffee tranken.