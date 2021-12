FFP2-Masken versprechen hohen Schutz – wenn sie sitzen

Die Forschenden berechneten das Infektionsrisiko, indem sie diverse Faktoren wie etwa Partikelgrössen, Physik beim Ausatmen, diverse Maskentypen und Risiko des Einatmens von Coronaviren kombinierten. Die Atemluft, die an den Rändern aus der Maske strömt, werde verdünnt. Im Gegensatz dazu steht das Ergebnis bei Begegnungen von zwei Personen, die keine Maske tragen: Wenn in diesem Fall ein gesunder Mensch mit drei Metern Abstand wenige Minuten in der Atemluft eines Infizierten stehe, werde er oder sie sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit anstecken.