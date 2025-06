Fünf Wirkstoffe für ein längeres und gesundes Leben

2. Kreatin

Kreatin kommt vor allem in Fleisch, Fisch und Milchprodukten vor und ist dafür bekannt, dass es die Muskeln unterstützt und die Ausdauer verbessert. Deshalb ist es als Nahrungsergänzung vor allem bei Sportlern beliebt. Doch auch im Hinblick auf gesundes Altern spielt es eine wichtige Rolle: «Kreatin hat die wichtige Aufgabe im Zellstoffwechsel, die in den Zellkraftwerken – also den Mitochondrien – produzierte Energie als Transporter aufzunehmen und dann an die Orte zu bringen, wo sie gebraucht wird», sagt Ruge. Mitochondrien sorgen dafür, dass der Körper ausreichend Energie hat für sämtliche lebenswichtige Funktionen. Kreatin hilft gemäss der Expertin deshalb besonders, die kognitiven Funktionen, also die geistige Fitness im Alterungsprozess zu bewahren, aber auch dem Muskelabbau vorzubeugen und den Herzmuskel zu stärken.