Ein Wort, sechs Buchstaben, etliche Gründe, die dazu führen. Stress. Bewältigungsstrategien häufen sich wie Kommentare zu Biden und Trump. Auf welche Weise der beleidigte Wahlverlierer seinen strapazierten Nerven entgegenwirkt? Womöglich Golf. Model Kendall Jenner verfolgt eine andere Methode. Der Huff Post verriet Kendall, sie würde nach einem stressigen Tag entweder bei einem Gespräch mit Schwester Kourtney runterkommen oder zu Musik entspannen.



Letztere Strategie haben britische Neurowissenschaftler untersucht und kamen zum Ergebnis: «Weightless» von Marconi Union senkt das Stresslevel bis zu 65 Prozent. Für die Studie stellten Forscher den Probanden stressverursachende Aufgaben, im Hintergrund liefen währenddessen verschiedene Musikstücke. Um den Verlauf ihres Stress festzuhalten, massen die Forscher Atmung, Puls, Blutdruck und Hirnaktivität. Ebenfalls auf der Top Ten? «Straberry Swing» von Coldplay oder «Someone Like You» von Adele.



Wer aber nicht auf die Forscher in Grossbritannien hören will, legt anders Hand an. Und zwar im Gesicht. Wir drücken, kreisen und streichen uns den Stress nämlich weg. Die Massage integrieren wir am besten morgens oder abends nach der Gesichtsreinigung. Vor dem Start noch einen Extra-Tipp: Tragt ein reichhaltiges Öl auf. Das pflegt zusätzlich die Haut und lässt eure Finger einfacher übers Gesicht gleiten.

Stirnpartie