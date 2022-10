Unterhosen aus Baumwolle

Klingt unsexy, hilft aber enorm: Baumwollunterhosen sind deutlich atmungsaktiver als zum Beispiel Spitzen-Modelle aus Polyamid Elastan. Gerade bei einem Infekt ist das sehr wichtig, damit sich die Bakterien nicht so leicht vermehren können. Auf String-Tangas, die Darmbakterien leicht in die Vagina transportieren, solltet ihr vor allem bei einer schon angeschlagenen Blase unbedingt verzichten. Und jetzt mal ehrlich, in einem ordentlichen Baumwollschlüppi wie vom Grosi lässt es sich doch eh gleich besser viel bequemer auf dem Sofa lümmeln.