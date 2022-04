Wie kann das sein, dass ein so ansteckendes Virus manche Menschen verschont, die mit Infizierten engen Kontakt haben? Warum können manche Menschen, selbst Ungeimpfte, dem Virus trotzen, während es andere so stark umhaut, dass sie auf der Intensivstation landen oder gar an der Infektion sterben? Was schützt die einen? Und was macht die anderen so anfällig? Eine Erklärung ist, dass die betroffene Person möglicherweise eine Kreuzimmunität entwickelt hat, da sie zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal Kontakt mit einem anderen Coronavirus hatte. Denn es gibt noch mindestens vier Coronaviren, die normale Erkältungen auslösen können. War man davon schon einmal betroffen, könnten die schon vorhandenen Antikörper auch vor Sars-CoV-2 schützen. Das könnte laut der Forschenden sogar auch schon bei bestimmten Grippeviren funktionieren.