Wer erinnert sich noch an den Sportunterricht in der achten Klasse, für den die beste Freundin schon einen Sport-BH brauchte, während wir uns noch gefragt haben, ob sich bei uns obenrum jemals etwas tun wird? Tja, nachdem diese quälende Zeit vorbei ist, kommt die nächste schlechte Nachricht: Forscher an der University of California haben in einer Studie herausgefunden, dass unser Brustgewebe schneller altert als der Rest unseres Körpers. Und jetzt? Stille Resignation und Abwarten des Unabwendbaren (heisst: Hängebrüste)? Iwo! Denn wir können gegen unser Schicksal ankämpfen und die Zeichen der Zeit zumindest ein gutes Stück nach hinten hinauszögern. Wir klären, was hilft – und was nicht.