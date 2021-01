Honig oder Würfelzucker: Was ist gesünder?

Hier alles zu den wichtigsten Alternativen:

Fruchtzucker und Traubenzucker

Traubenzucker (Glukose) und Fruchtzucker (Fruktose) sind Einfachzucker, die in Früchten vorkommen. Im Körper werden sie aber auf verschiedenen Wegen verstoffwechselt. Fruktose wird vor allem in der Leber verarbeitet, wo sie unter anderem in Glukose oder Fett umgewandelt wird. Studien weisen zudem darauf hin, dass Fruktose den Appetit weniger stark senkt als Glukose. Weil Fruktose eineinhalbmal so süss ist wie Haushaltszucker, wird sie auch gern Getränken und Fertiggerichten zugesetzt. Früchte sind deswegen aber nicht ungesund! Im Gegenteil: «Am besten wäre es, die Lust auf Süsses mit einem Apfel zu stillen», sagt Prof. David Fäh.