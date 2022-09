Progesteronmangel? Darauf sollte man achten

Progesteron ist ein im Körper gebildetes weibliches Sexualhormon, das in der Medizin auch als Corpus-luteum-Hormon bezeichnet wird und zur Gruppe der Gestagene gehört. Häufiger wird jedoch der Beiname Gelbkörperhormon verwendet, denn Progesteron wird in den Eierstöcken, im sogenannten Gelbkörper (verbliebene Eihülle des Follikels nach dem Eisprung) gebildet. Dafür braucht es wiederum den Einfluss des sogenannten luteinisierende Hormons, das von der Hirnanhangsdrüse ausgesandt wird. Was kompliziert klingt, hat einen einfachen Sinn, denn der Körper braucht Progesteron, um sich fortpflanzen zu können. Kurz gesagt: Das Hormon bereitet die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor und ist notwendig, um diese aufrecht zu halten.