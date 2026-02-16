Insomnia: Warum wir nachts mehr husten

Es ist immer dieselbe Leier: Statt unsere Erkältung nachts in Ruhe auszukurieren – Schlaf ist ja bekanntlich die beste Medizin – husten wir uns einen ab. Wie von Zauberhand verschlimmern sich unsere Erkältungssymptome, sobald wir die Nachttischlampe ausschalten und uns hinlegen. Das geht sogar so weit, dass wir die halbe Nacht wach liegen, obwohl wir unseren Schlaf gerade jetzt bitter nötig hätten. Der Grund dafür ist unter anderem die Schwerkraft. Legen wir uns hin, gelangt das Nasensekret schneller in den Rachen und führt zu einem Reizhusten. Ausserdem ist unsere Nase bei einer Erkältung meistens auch verstopft. Weil wir dann notgedrungen mehrheitlich durch den Mund atmen, ist unser Rachenraum trocken, was zusätzlich die Hustenrezeptoren reizt und uns noch mehr husten lässt.