Auf Tiktok und Co. tummeln sich gerade Tausende von Influencern, welche freudestrahlend ihre Ernährungsphilosophien – und ihre perfekten Körper – in Szene setzen. Die meisten dieser Trends findet Ernährungsberaterin Beatrice Conrad (Alter?) besorgniserregend. «Viele dieser Ernährungsformen sind sehr einseitig und können zu Mangelerscheinungen führen.» Deshalb halten die entsprechenden Influencerinnen denn auch fix diverse Nahrungsergänzungsmittel in die Kamera. Mit Erfolg: In der Schweiz wurde im Jahr 2024 ein Rekord-Umsatz von rund 112,70 Mio. €. mit Vitaminen, Mineralstoffen und Co. erzielt.