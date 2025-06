Verkochen die Vitamine?

Die meisten Menschen sorgen sich in Sachen Mikrowelle vor allem um die Vitamine und Nährstoffe in ihrem Essen. Sind die danach noch erhalten, oder wurde alles verstrahlt und weg gekocht? Wir können Entwarnung geben: In den meisten Fällen ist das Erhitzen (oder sogar garen) von Mahlzeiten in der Mikrowelle sogar die schonendste Variante. Das liegt daran, dass viele Vitamine hitzeempfindlich sind – und je mehr gute Zusätze verlieren, desto länger sie gekocht werden. Die Mikrowelle ist üblicherweise die schnellste Methode, etwas von Kühlschrank- auf Verzehrtemperatur (oder, wir alle kennen das, weit darüber hinaus) zu jagen. In Experimenten konnte gezeigt werden, dass Tiefkühlspinat beim Erhitzen im Topf mehr als dreimal so viele Vitamine verliert wie in der Mikrowelle – einfach, weil er viel länger kochen muss.