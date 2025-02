Wann und wie soll man testen?

Ein Screening für HPV verursachte Veränderungen existiert nur für den Gebärmutterhals bei Frauen. In der Schweiz gilt die Empfehlung, dass ein Gebärmutterhalsabstrich ab dem 21. Lebensjahr abgenommen wird und sofern er sich unauffällig zeigt, alle 3 Jahre wiederholt wird. Als Permanence Praxis für Gynäkologie bieten wir neben den allgemeinen und Spezialsprechstunden auch eine Notfallsprechstunde für gynäkologische Beschwerden an. Im Rahmen dieser wird auf das konkrete Problem eingegangen, z.B. eine simple Infektion der Scheide oder Blaseninfektion. Es erfolgt jedoch auch die Frage, wann die letzte Jahreskontrolle inkl. Gebärmutterhalsabstrich erfolgte. Oft zeigt sich, dass dies schon längere Zeit nicht durchgeführt wurde, da z.B. die eigene Frauenärztin oder Frauenarzt pensioniert wurde oder ein Umzug erfolgte und man noch keine neue Praxis gefunden hat. Diese Patientinnen motivieren wir sich, wenn möglich bei der bestehenden Praxis für eine Jahreskontrolle zu melden, oder bieten einen Termin für eine Jahreskontrolle bei uns an, wenn keine eigene Praxis vorhanden ist.