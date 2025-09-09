Ist Kaffee auf leeren Magen ungesund?

So manche*r käme am Morgen gar nicht aus dem Bett, wenns Kaffee nicht gäbe. Da braucht es kein Gipfeli, kein Müesli, keinen Smoothie – nur Koffein! Leider gibts diesbezüglich schlechte Neuigkeiten und zwar wissenschaftlich bewiesen: Es wäre besser, vor dem ersten Kaffee etwas zu essen. Warum? Weil sich Koffein auf leerem Magen negativ auf den Blutzuckerspiegel und auf den Stoffwechsel auswirken kann.
Erhöhter Blutzucker
Für die Studie, welche in der Fachzeitschrift «British Journal of Nutrition» veröffentlicht wurde, beobachteten Forscher, dass sich der Blutzucker nach nach dem Frühstück trotz einer Nacht mit Schlafunterbrechungen nicht verschlechterte.
Tranken die Probanden hingegen nach dem Aufstehen gleich einen schwarzen Kaffee, erhöhte sich der Blutzucker erheblich. Das deutet darauf hin, dass Koffein eine Unempfindlichkeit gegenüber Insulin verursachen könnte. Die Folge: Zucker kann nicht mehr in genügendem Masse von der Blutbahn in die Körperzellen überführt werden und im schlimmsten Fall droht eine Diabetes-Typ2-Erkrankung.
Koffein verstärkt die Cortisol-Ausschüttung
Auch die US-Ernährungswissenschafterin und Buchautorin Laura Cipullo rät, mit der ersten Tasse Kaffe am Morgen etwas zu warten. Sie erklärte gegenüber dem TV-Sender CNBC: "Trinken Sie dann Kaffee, wenn der Körper weniger Cortisol produziert, so ungefähr drei bis vier Stunden nach dem Aufwachen." Der Grund: Cortisol ist unser Stresshormon.
Es hilft uns dabei, munter zu werden und versetzt unseren Körper in Aufregung. Die Wirkung von Koffein verstärkt dieses Gefühl und macht, dass der Körper später in ein Energietief fällt. Die Folge: Wir fühlen uns schlapp. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Kaffee. Wenn es sein muss, essen wir zuerst halt ein Gipfeli.
Habt ihr gesündere Alternativen, um wach zu werden?