Wer kennt es nicht? Statt bei der Ernährung täglich zu variieren, gibt es diese drei bis fünf Gerichte, die immer und immer wieder auf den Tisch kommen. Da kocht man das Rezepte schliesslich im Schlaf. Und schmecken tut es nebenbei auch noch. Eine Win-Win-Situation also. Für die Bequemlichkeit und den Gaumen mag das zutreffen, doch freut sich der restliche Körper ganz und gar nicht über die eintönige Essens-Routine. Die Gerichte können noch so gesund sein, ernähren wir uns zu einseitig, kann das gravierende Folgen haben.