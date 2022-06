Oft muss Kiki innerhalb einer Minute so schnell wie möglich eine Toilette finden, weil sich der Reizdarm wieder meldet. Bauchkrämpfe und Durchfall gehören mittlerweile zum Alltag. Mit 15 Jahren, während eines Auslandsjahres in Amerika, erkrankte Kiki an einem Magen-Darm-Infekt. Der zusätzliche Stress führte zum Reizdarm. Als wenn das nicht schon genug wäre, entwickelten sich im Zuge dessen Panikattacken, mit denen die Influencerin bis heute zu kämpfen hat. In einem Gespräch erzählt sie uns, wie eingeschränkt ihr Leben durch den Reizdarm ist und wie sie ihre «Reizdarm Community» auf Social Media bewegen will.