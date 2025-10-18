Stresst eure Wirbelsäule nicht zu sehr

Im Gegensatz zum Stehen und Sitzen wirkt die Schwerkraft im Liegen kaum auf unser Rückgrat. Wer also denkt, die Wirbelsäule müsste im Traum schnurgerade sein, der liegt im wahrsten Sinne des Wortes falsch. Aus orthopädischer Sicht ist die Rückenlage ganz klar die optimale Schlafposition, weil sie wie ein Reset für den Rücken wirkt. Sie bringt Kopf, Hals und Rumpf in eine natürliche Lage und unterstützt die physiologische, s-förmige Krümmung der Wirbelsäule. Was wir tagsüber durch das ewige am Schreibtisch Sitzen oder aufs Smartphone Glotzen versauen, können wir so im Schlaf wieder ausgleichen. Verspannungen und Schmerzen in Rücken und Nacken können so gedämpft werden. Das Problem: In Rückenlage können die Wenigsten richtig gut ratzen, geschweige denn so liegen blieben. Und wie gesagt, man kann sich zu keiner Position bewusst zwingen.

Letzten Endes findet jeder etwas anderes bequem und braucht etwas anderes, um erholt aufzuwachen. Auch hier spielt eher wieder die richtige Matratze und das individuell perfekte Kissen die Hauptrolle. Was folglich Sinn macht: