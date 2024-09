Leider bringt Kaffee neben unzähligen Vorteilen, unter Umständen, auch einige Tücken mit sich. Von welchen Szenarios wir sprechen? Wenn der Gossip beim gemütliche Kaffeeklatsch mal wieder so gut ist, dass wir das Servicepersonal schon fast roboterartig immer wieder bitten, die leere Tasse gegen eine volle zu ersetzen. Oder die durchzechte Nacht am Morgen ein gescheites Aufmachen der Augen verhindert. Ja, in solchen Situationen kann schon mal die ein oder andere Ladung zu viel in uns landen. Bis sich ganz unbemerkt eine Koffein-Überdosis anschleicht. Erst ganz langsam, dann in Lichtgeschwindigkeit. Bei mir macht sich das häufig mit Herzrasen, Nervosität und schwitzigen Händen bemerkbar. Wenn es ganz schlimm ist, überkommt mich sogar ein Gefühl der Ohnmacht. Ob mich diese Anfälle davon abhalten Kaffee zu trinken? Nur bedingt. Immerhin handelt es sich hierbei ganz klar um eine Sucht – nur, dass sie von der Gesellschaft akzeptiert wird.