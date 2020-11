Die Angst, dass man zu wenig Luft bekommt, sei aber unbegründet. Der Arzt rät deshalb, sich langsam an das Tragen der Maske zu gewöhnen. Er empfiehlt als Übungsort die eigenen vier Wände. «Mit Maske sollte man alles etwas langsamer angehen, um zu sehen, wie sich das Atmen anfühlt. Es kann helfen, möglichst ruhig und eher flach zu atmen – am besten in den ‹Bauch› hinein», erklärt er weiter.