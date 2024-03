Kranke Nieren – sie leiden leise

Wie Victor leben heute 9000 Menschen in der Schweiz mit funktionsunfähigen Nieren. Eine chronische Nierenfunktionseinschränkung zählt zu den häufigsten nichtinfektiösen Nierenerkrankungen. Als Risikofaktoren gelten vor allem Bluthochdruck und Diabetes mellitus. Bis zu 40 Prozent aller Diabetiker und Diabetikerinnen erkranken daran. 5000 haben eine Spenderniere erhalten, die anderen müssen zur Dialyse. «Die heutige Transplantationsmedizin erlaubt auch eine Spende zwischen Personen mit unterschiedlichen Blutgruppen und nicht verwandten Menschen», erklärt PD Dr. Seraina von Moos, Leitende Ärztin Nephrologie am Luzerner Kantonsspital. «Nur in seltenen Fällen entwickeln sich Antikörper gegen Gewebemerkmale des Spenderorgans, die eine Transplantation erschweren. In solchen Fällen besteht jedoch die Möglichkeit einer indirekten Spende, auch Kreuzspende genannt.»