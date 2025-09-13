Lust auf ein strategisches Schläfchen?

«Richtig blöd ist die bisherige Annahme, dass echte Männer keinen Schlaf brauchen», bekennt ein Mitglied der US-Armee gegenüber der New York Times. Sich körperlich bis ans Limit zu pushen, damit büsst man Gehirnleistung ein – sagen seit einer Anpassung (die erste seit acht Jahren) nun auch die offiziellen Richtlinien des amerikanischen Militärs für die Optimierung der Leistung. Diese beinhalten nämlich seit dem 1. Oktober 2020 «strategische und aggressive Nickerchen».
Die Kunst des Nickerchens
Vor dem Nap soll man auf Videospiele, Smartphone oder andere Aktivitäten, die einen Bildschirm beinhalten, verzichten. Ebenso auf Alkohol. Damit reagiert das Militär auf sich häufende Studienergebnisse, die besagen, dass physische Leistung von mehr als nur dem physischen Training abhängt.
Besserer Schlaf bedeutet mehr Leistung. Körperlich und geistig. Eigentlich ganz einfach zu verstehen und somit: logisch. Trotzdem brüsten wir uns immer damit, wie wenig wir schlafen und wie müde wir sind. Dabei sollten wir uns einfach mal einen Moment der Musse gönnen – und sei es nur für ein paar Minuten. Das Nickerchen macht uns wacher, verbessert sowohl Reaktion, Konzentration, als auch das Gedächtnis. Es hebt die Stimmung und beugt Unfällen vor. Die Schlafforschung belegt das.
Mehrere Studien wollen den positiven Effekt eines Naps zwischendurch schon oft belegt haben. Olaf Lahl und seine Kollegen von der Uni Düsseldorf zum Beispiel fanden 2007 heraus, dass schon sechs Minuten Power-Schlaf ausreichen, um das Gedächtnis zu verbessern.
Während praktisch jedes Lebewesen im Universum Schläfchen macht, bleibt der erwachsene Mensch wach
Der Mensch ist in der Regel tagsüber wach, nachts schläft er. Ob das auch dem natürlichen Schlafmuster entspricht, ist irgendwie unklar. 85 Prozent der Säugetiere schlafen polyphasisch – also mehrmals täglich. Auch Kleinkindern und Älteren reicht der Nachtschlaf nicht aus: Sie legen sich mittags ein zweites Mal aufs Ohr. Doch Erwachsene – die schlafen vorwiegend monophasisch. Sie kämpfen gegen die Müdigkeit an und bleiben krampfhaft wach.