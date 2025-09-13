Lust auf ein strategisches Schläfchen?

Napkultur als Lösung unserer Probleme?

Eine regelmässige kurze Ruhephase am Mittag, mit oder ohne Schlaf, bringt eine gesunde mentale und körperliche Entspannung, schreibt Prof. Dr. Johannes Mathis. Bei Kurzschläfer*innen oder schlechten Schläfer*innen jedoch, führe ein Mittagsschlaf dazu, dass sie abends schlechter einschlafen können. Man solle daher immer auch individuell testen, ob man von einem Powernap den Tag durch profitiert.

Und die goldene Regel: Ein gutes Schläfchen will geplant sein. Spontan und unbegrenzt zu schlafen sei auf Dauer kontraproduktiv und könne zu noch mehr Müdigkeit führen. Wie also das US-Militär ganz richtig erkannt hat: Strategie zahlt sich beim Nickerchen aus.

Und ihr? Macht ihr schon strategische Nickerchen oder schlaft ihr noch unkontrolliert?