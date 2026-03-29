Machen die Tage besonders hungrig?

Schuld sind – na klar – die Hormone

Was die meisten unter uns wohl schon vermutet haben: Grund für den monströsen Appetit ist unser Hormonhaushalt. Genauer gesagt, unsere Östrogene und Progesterone. Gegenüber Refinery 29 erklärt Dr. Zey Williams, Leiter der Gynäkologie und Reproduktionsmedizin des Columbia University Medical Centers, dass die Östrogene oft appetithemmend und Progesterone appetitfördernd wirken. Sind sie in Balance, gibt es überhaupt kein Problem. Unser Essverhalten ist normal. Leider steigt und sinkt das Hormonlevel während unseres Zyklus enorm. Beim Eisprung steigt der Östrogenspiegel – wir haben eher wenig Hunger. Kurz vor der Blutung kommt dann die Wende. Das Progesteronlevel schiesst in die Höhe und mit ihm unsere Lust auf unanständiges Essen.