Eine Nadelattacke ist – wenn noch eine Substanz injiziert wird – sehr zeitintensiv. Was geht in den Täter*innen vor?

Das hängt ganz vom Motiv ab. Die Zielführung ist nicht immer dieselbe. In der Forensik sehen wir immer wieder viele Täter*innen, die unlogisch agieren und bei einer kriminellen Tat alles andere als rational vorgehen. Darum gibt es viele Delikte, bei denen man sich an den Kopf fasst und fragt, was sich die oder der Verbrecher*in wohl dabei gedacht hat. Weil das, was sie oder er vorhatte, nie und nimmer hätte funktionieren können. Das heisst aber noch lange nicht, dass die Täter*innen es nicht trotzdem ausprobieren. Straftäter*innen sind häufig nicht von der Logik getrieben. Ihr Vorgehen wirkt wenig durchdacht.