Während praktisch jedes Lebewesen im Universum Schläfchen macht, bleibt der erwachsene Mensch wach

Der Mensch ist in der Regel tagsüber wach, nachts schläft er. Ob das auch dem natürlichen Schlafmuster entspricht, ist irgendwie unklar. 85 Prozent der Säugetiere schlafen polyphasisch – also mehrmals täglich. Auch Kleinkindern und Älteren reicht der Nachtschlaf nicht aus: Sie legen sich mittags ein zweites Mal aufs Ohr. Doch Erwachsene – die schlafen vorwiegend monophasisch. Sie kämpfen gegen die Müdigkeit an und bleiben krampfhaft wach.