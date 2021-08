Nimmt man durch vegane Ernährung automatisch ab?

In den letzten Jahren sind zahlreiche vegane Produkte in den Supermärkten aufgetaucht und immer mehr Menschen steigen auf eine pflanzliche Ernährung um. Es ist also schwer, die wachsende Begeisterung für die vegane Lebensweise zu ignorieren. Vor allem, wenn Stars wie Beyoncé, Lewis Hamilton oder Leonardo DiCaprio zu den Befürwortern gehören. Die vegane Ernährung hat sich als wirksam bei der Bekämpfung von Herzkrankheiten, Diabetes und vielen anderen chronischen Erkrankungen erwiesen, aber kann sie auch bei der Gewichtsabnahme helfen?