Brad Pitt erkennt keine Gesichter

Während der Pandemie haben mein Partner und ich Einkäufe für eine ältere Nachbarin erledigt, der ich schon öfters in der Waschküche und im Flur begegnet war. Als sie ihre Einkäufe wieder selbst erledigen konnte, klingelte sie an unserer Tür und bedankte sich ganz herzlich mit einem Blumenstrauss. Wenn ich sie allerdings auf der Strasse in unserem Quartier gesehen habe, hat sie mich nie gegrüsst. Vor einigen Wochen sprachen wir im Garten miteinander und ich merkte, dass sie mich wieder nicht erkannt hatte. Als ich ihr sagte, dass ich Meike aus dem ersten Stock sei, antwortete sie: «Ach, wissen Sie, das, was Sie studieren, das habe ich!» Ich glaube, sie hatte einen Beitrag in einer Zeitschrift gelesen, in dem ich auch über Prosopagnosie sprach.