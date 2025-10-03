Habt ihr eurer Figur zuliebe auch schon mal eine Zeit lang Kohlenhydrate von eurem Speiseplan gestrichen? Wir auch. Denn mit einer eiweissreichen Ernährung schmelzen angeblich nicht nur überflüssige Kilos, sondern sie soll auch sonst diverse gesundheitliche Vorteile haben. So tragen Proteine nachweislich zum Aufbau und zur Reparatur unserer Muskeln, Organe und Knochen sowie zum Muskelerhalt bei. Ausserdem halten sie länger satt. Aber wie so oft im Leben, tut auch in Sachen Eiweiss zu viel des Guten nicht gut. Im Gegenteil. Denn wir können es auch mit Proteinen übertreiben. Welche Nachteile eine Eiweissüberdosis hat, erfahrt ihr hier: