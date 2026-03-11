Schützt das Handy im Flugmodus vor schädlicher Strahlung?

Am Anfang war es das «Guetnachtgschichtli» und irgendwann heisst es «Duesch denn nöd vergässe de Flugmodus no ihschalte, gäll!». Eine Verhaltensregel, die viele Mamis und Papis ihren Kindern (und auch sich selbst) vor dem Schlafen gehen anordnen. Sie warnen vor der Handystrahlung während dem Schlaf. Meistens denkt man bei diesem Wort direkt an Radioaktivität oder Röntgenstrahlen, die Krebs verursachen können. Beim Handy handelt es sich aber um eine andere Art von Strahlungen. Das Smartphone nutzt hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu senden und zu empfangen. Hört sich kompliziert an … Ist aber ganz simpel.