Sieben einfache Wege für ein starkes Immunsystem

1. Hände aus dem Gesicht

Obwohl das nicht direkt unsere Abwehrkräfte stärkt, ist es eine effektive Methode, um Viren gar nicht erst einen Weg in unseren Körper zu ermöglichen. Über die Hände verbreiten sich nämlich am meisten Krankheitserreger. Wir fassen ständig Dinge an, die vor uns bereits tausend andere Menschen berührt haben: Türklinken, Geldautomaten oder Haltestangen im Zug sind richtige Viren-Hotels.