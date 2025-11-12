Sind eure Zähne für unreine Haut verantwortlich?

Die Pubertät ist längst überstanden, ihr ernährt euch ausgewogen und fühlt euch gesund. Wenn trotzdem wie aus dem Nichts wieder Pickel spriessen, beginnt das Rätselraten. Ist es der Zucker? Die falsche Ernährung? Oder sind doch die Hormone Schuld? Unreine Haut im Erwachsenenalter muss echt nicht sein. Auch die Behandlung bei der Kosmetikerin bringt oft nur eine vorübergehende Besserung. Meist liegt die Ursache nämlich viel tiefer. Aber die Zähne habt ihr bisher wahrscheinlich noch nie in Erwägung gezogen, oder? Bakterien im Mund gelangen sehr leicht über die Verdauung ins Blut und können so Entzündungen, Infekte und viele andere Erkrankungen auslösen. Zahngesundheit wirkt sich auf den gesamten Körper aus. Das Problem ist, dass man Magen- oder Kopfschmerzen nicht sofort mit den Zähnen in Verbindung bringt.