Burger, Pommes und Pizza – was mit viel Fett zubereitet wird, schmeckt zwar im ersten Moment, hinterlässt aber – wenn wir es damit übertreiben – deutliche Spuren. Denn zu viel Fett lässt Pickel spriessen, den Bauch wachsen und ist das Übel verschiedener Krankheiten. So ist die Fettlebererkrankung die am stärksten zunehmende Lebererkrankung in Deutschland, warnt die Deutsche Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. Diese alarmierende Feststellung machen gegenwärtig alle westlichen Länder, wo Übergewicht besonders verbreitet ist.