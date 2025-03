Während man sich vor den 1950er-Jahren über verkrustete Pfannen und Töpfe ärgerte und danach das Küchenutensil minutenlang sauber schrubben musste, hauen wir uns heute locker flockig unser Spiegelei in die Teflonpfanne. Ohne, dass irgendetwas anbrennt. Mit etwas Spülmittel und einem Schwamm ist das clevere Tool im Nu wieder sauber. Einen Nachteil hat die tolle Erfindung allerdings. Sie ist sehr anfällig auf Verletzungen. Und hat sie erst einmal einen Kratzer, gehört sie natürlich sofort in den Abfall. Denn der zerstörte Belag kann einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben und sogar Krebs erregend sein – so zumindest der Volksglaube. Doch sind zerkratzte Teflonpfannen tatsächlich so gefährlich?