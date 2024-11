«Sleepmaxxing»: So maximierst du deine Schlafqualität

Eine feste Abendroutine kann aber nicht schaden, da sind sich Experten einig. Die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) rät, den Tag mit einem Morgenritual zu beginnen und vormittags eine halbe Stunde draussen zu verbringen. Ab dem Nachmittag sollten koffeinhaltige Getränke vermieden werden. Zudem rät die Gesellschaft zu einem Workout am Nachmittag. Am frühen Abend sollte leichtes Essen konsumiert werden und so wenig Alkohol wie möglich. Am späteren Abend sollte ein «time out» auf dem Programm stehen, zudem empfiehlt die DGSM, das warme Licht des Sonnenuntergangs zu geniessen und helles, kaltes Licht zu meiden. Geistige und körperliche Anstrengungen sollten zur Nacht kontinuierlich heruntergefahren werden.