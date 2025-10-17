Weitwandern gegen Stress und Depressionen

Ein neuer Trend-Sport bewegt die Massen: Galt Wandern bereits bei unseren (Gross-)Eltern als Wunderwaffe gegen Zivilisationskrankheiten, so sollen tagelange Touren durch die Natur nun die Wellness-Wirkung noch toppen. «Wandern ist generell gesund für Psyche und Physis», erläutert Dr. Hagemann. «Weitwandern bietet darüber hinaus den Vorteil einer langzeitigen Möglichkeit des Abschaltens, des Besinnens und der Entschleunigung», betont der Experte. «Auf den tagelangen Touren zu Fuss habe ich Zeit, zur Ruhe zu kommen, den Alltag mit seinen Problemen hinter mir zu lassen und zu mir selbst zu finden – ähnlich wie es früher Pilgerreisen zum Beispiel auf dem Jakobsweg waren.» Je länger Strecken und «Auszeit», desto grösser sei auch der mögliche Stressabbau. Anfänger und ältere Menschen sollten sich vor dem Start jedoch einem Check-up bei einer ärztlichen Fachperson unterziehen.