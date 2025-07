«Im Urlaub sind meine Haare irgendwie anders.» Habt ihr vielleicht noch nie gesagt, aber bestimmt schon mal gedacht. Woran das liegt? An der Wasserqualität. Denn die ist – wie so vieles – überall auf der Welt anders. Hierzulande wird natürlich aufmerksam über die Qualität des Trinkwassers gewacht. Sie ist so hervorragend, dass man fast behaupten könnte, wir duschen in der Schweiz mit seidig-weichem Mineralwasser. Mittelhart ist, was aus dem Hahn kommt, nur im Jura und nur im Mittelland ist es hart bis sehr hart. Hart? Ja, hart ist das Wasser in Regionen mit hohem Sand- und Kalksteinvorkommen. Nicht hart wie Stein natürlich. Was sich da im Wasser tummelt, ist ein hoher Anteil an gelösten Magnesium-, Calcium-, Strontium sowie Barium-Ionen. Das Calcium als Bestandteil von Kalk kennen wir ja in Form von lästigen weissen Flecken in der Dusche. Dass sich da bei jedem Body-Waschgang so einiges auf uns selbst ablagert, ist ja eigentlich nur logisch. Dazu kommt, dass hartes Wasser Seife nicht vollständig auflöst. Klingt anstrengend für Haut und Haare. Aber wie können wir dem entgegenwirken?