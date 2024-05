Dicker Po dank Büro?

Süssigkeiten – sie lauern überall. Besonders im Büro ist die Gefahr von heimtückischen Heisshungerattacken gigantisch. Spätestens am Nachmittag hören wir den Snackautomaten förmlich rufen. Selbst wenn wir uns ganz fest vorgenommen haben zu widerstehen, kommt meist etwas dazwischen. Da steht ein Kuchen vom Geburtstag des Kollegen, hier braucht jemand eine Begleitung auf dem Weg zum Supermarkt und am nächsten Tag bietet uns jemand Schokolade an, um das eigene Gewissen zu bereinigen. Gründe für ungesunde und kalorienreiche Ernährung gibt es im Alltag viele. Damit ist jetzt aber ein für alle Mal Schluss. Wer auf dem zähen Weg zum Sommer keine Lust auf Extrapfunde hat, der kann diese einfachen vier Tipps befolgen, die selbst beim hoffnungslosesten Fall wahre Wunder bewirken. Versprochen.