Stehen am Arbeitsplatz – ist das gesund?

Habt ihr schon mal was von Bürokrankheiten gehört? Nein? Falls ihr in einem Büro arbeitet und den ganzen Tag vor dem Monitor hockt, seid ihr vielleicht sogar davon betroffen, ohne es zu wissen. Schon längst sind es nämlich nicht mehr nur Strassenbauer & Co., die durch ihren Beruf unter körperlichen Beschwerden leiden. Auch der Büroalltag kann unserem Körper schaden, insbesondere unserem Rücken. Ein möglicher Schuldiger ist dabei relativ schnell gefunden: Der Bürostuhl. Vertieft in unsere Arbeit fallen wir oft in eine gekrümmte und starre Haltung, die zu Verspannungen, Muskelbeschwerden und Rückenschmerzen führt. Forscher konnten sogar beweisen, dass zu viel Sitzen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt.