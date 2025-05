Morgens, abends und bei Regen lüften

Damit beim Lüften nicht zu viel Wärme in die Wohnung gelangt, bietet es sich an, das morgens, abends und bei kräftigen Regenschauern zu tun. So zieht besonders viel feuchte Frischluft in die Wohnung. Stosslüften ist dabei übrigens deutlich effektiver als das Fenster ewig auf Kipp zu stellen.