Übelkeit am Morgen ohne Schwangerschaft?

Fettig geschlemmt

Wer sich kurz vor Mitternacht noch ordentlich Fast Food einverleibt oder mal wieder zu tief in die Chipstüte gegriffen hat, der leidet in der Nacht oft unbemerkt an Sodbrennen. Meist wacht man dann auch am nächsten Morgen mit einem unangenehmen Gefühl im Magen auf. Auf eure fettige Mahlzeit am Abend wollt ihr nicht verzichten? Dann solltet ihr danach zumindest zwei Stunden warten, bis ihr zu Bett geht.